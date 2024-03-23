Sönmez Köksal'ın hayatı ve biyografisi

23 Mart 2024 12:18 - Güncelleme : 23 Mart 2024 12:19

İsmini sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında olan Sönmez Köksal hakkında merak edilenler kaç yaşında ve nereli soruları oldu. Diplomat olan isim Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitimini tamamlamıştır. Hayatına dair detaylar...

SÖNMEZ KÖKSAL KİMDİR?

8 Mart 1940 yılında dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Dairesi'nde aday memur olarak mesleğe adım atmıştır. İkili Ekonomik İlişkiler Dairesi'nde ikinci katip, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği'nde Başkatip, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi'nde Şube Müdürlüğü, Burgaz'da Başkonsolosluk, Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliği Müsteşarlığı, Araştırma ve Ortadoğu Dairelerinde Başkanlık, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi nezdindeki Daimi Temsilciliği görevlerini yerine getirmiştir.

1992 senesinde Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı görevine atandıktan sonra 11 Şubat 1998 tarihinde Paris Büyükelçisi olarak görev aldı.