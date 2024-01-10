Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen kimdir? Neslim Güngen nereli, kaç yaşında?

10 Ocak 2024 17:51 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 21:04

Mal varlıklarına el konulan fenomen Neslim Güngen eşi hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan sonra Neslim Güngen'in hayatı birçok kişi tarafından merak edildi. Peki, Neslim Güngen kim? Fenomen Neslim Güngen kaç yaşında ve nereli?

SOSYAL MEDYA FENOMENİ NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

Neslim Güngen, 1986 yılında dünyaya geldi. Babası Gümüşhaneli, annesi Çankırılı olan Fenomen Neslim Güngen, 13 yaşına geldiğinde ilk defa kuaför ve güzellik sektörüne girdi. 19 yaşında iken anne olan Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine katıldı. Güngen, 2007 yılından bu yana sosyal medya platformlarındaki makyaj ve güzellik videoları ile biliniyor.