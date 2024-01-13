Sosyal medya kullanıcıların yeni gündemi slacktivizm!

13 Ocak 2024 11:34 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 11:34

Slacktivizm, yerel literatürde "miskin eylemcilik", "pasif eylemcilik" veya "tembel eylemcilik" olarak adlandırılıyor. Bu kavram hakkında açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Fikriye Çelik, Geleneksel aktivizme göre slacktivizm kavramının kendini önemseyen ama siyasal ve sosyal açıdan etki faktörü düşük bir aksiyonerlik olarak ele alıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fikriye Çelik, slacktivistlerin sayısında her geçen gün artış gözlendiğini belirtirken bu artışın sebebinin insanların yeni dijital ortamlara olan ilgisinin etkili olduğuna vurgu yaptı. Slacktivizm, yerel literatürde "miskin eylemcilik", "pasif eylemcilik" veya "tembel eylemcilik" olarak adlandırılırken, dijital ortamda gerçekleşen bu eylemciliğin fiziksel çabanın az olması sebebiyle etkisiz bir güç taşıdığı vurgulandı. Slacktivistlerin en büyük motivasyon kaynaklarının takipçi kazanmak, beğeni sayısını artırmak ve görünürlük elde etmek olduğunu aktaran Çelik, bu motivasyonlar arasına vicdan rahatlatma düşüncesini de ekledi.

“SLACTİVİSTLER ARTIŞ GÖRÜNÜYOR”

Dr. Öğr. Üyesi Fikriye Çelik, “Bugün deneyimlediğimiz 21. Yüzyıl kamusal alanında yeni bir çevrimiçi davranış olarak çıktı. Geleneksel aktivizme göre dijital alanın zamandan ve mekandan muaf yapısından oldukça faydalandı diyebiliriz. Slacktivizm, aslında kendini oldukça önemseyen ancak siyasal ve sosyal açıdan baktığımızda etki faktörü oldukça düşük bir aksiyonerlik olarak kendisini gösterir. Burada slacktivistlerin sayısında her gün artış olduğunu gözlemek de mümkün durumda” dedi.

Çelik, slacktivizm kavramının yeni bir kavram olduğunu belirterek, “7 Ekim’den itibaren dünya gündemini meşgul eden Filistin- İsrail çatışmasında Filistin’e destek vermek amacıyla bir tür çevrimiçi aktivistlik ortaya koyan 5 TİKTOK hesabını incelemeye aldık. İnceleme neticesinde 5 hesabın takipçi ve beğeni sayısının yüksek olduğunu gördük. Burada slacktivistlerin en büyük motivasyon kaynaklarının takipçi kazanmak, beğeni sayısını artırmak ya da görünürlük kazanmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu motivasyonların arasına vicdan rahatlatmayı da koyabiliriz” diye konuştu.