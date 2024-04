Star Wars Outlaws 30 Ağustos tarihinde çıkış yapacak

11 Nisan 2024 13:34 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 13:48

Star Wars dünyasında geçen "Star Wars Outlaws" adlı oyunun ne zaman çıkacağı oyunseverler tarafından merak ediliyor. Ayrıca oyunun hangi zaman diliminde geçeceği de oyunseverler tarafından araştırılıyor. Detaylar, haberimizdedir.

STAR WARS OUTLAWS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyun yapımcısı Ubisoft ve Lucasfilm Games ortaklığında geliştirilen Star Wars Outlaws oyununun çıkış tarihi 30 Ağustos olarak açıklandı. Xbox Series X/S, PlayStation 5, Amazon Luna ve PC platformlarına aynı anda çıkacak.

STAR WARS OUTLAWS HANGİ TARİHTE GEÇECEK?

Oyun, Star Wars: The Empire Strikes Back ve Star Wars: Return of the Jedi yapımlarının arasında kalan bir dönemi anlatacak. Oyunun başrolü ise Kay Vess adındaki bir karakter olacak.