Süper Kupa maçı ne zamana ertelendi? Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Kupa maçı nerede oynanacak?

12 Ocak 2024 18:12 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 18:12

Süper Kupa finali Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak. Son olarak Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı TFF’nin açıklaması ile ertelenmişti. İşte, GS-FB Süper Kupa maçı detayları...

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında düzenlenecek olan Süper Kupa, 29 Aralık günü Suudi Arabistan'da yapılacaktı. Ancak yaşanan bazı sorunlar nedeniyle maç ertelendi.

TFF’nin açıklaması şu şekilde: ''Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.''

Öte yandan Süper Kupa'nın ne zaman ve nerede oynanacağı henüz belli değil.