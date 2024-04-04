Süper Kupa maçını Volkan Bayarslan yönetecek

04 Nisan 2024 13:41 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:42

GS ve FB, Süper Kupa kapsamında mücadele edecek. Fenerbahçe, maça yabancı hakem atanması için başvuruda bulunmuştu fakat kabul edilmedi. TFF, mücadeleye Volkan Bayarslan'ı atadı.

Hakemin yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Heyecanla beklenen karşılaşma için dördüncü hakem Burak Şeker olarak belirlendi.

Bayarslan, 1 Ocak 1978 yılında dünyaya geldi. Bursaspor-Manisaspor mücadelesinde görev alarak ilk karşılaşmasına çıkmıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi 3. sınıfta olduğu zamanda Ağrı Spor'a transfer oldu. 2000 yılında göreve başlayan isim, 24 Nisan 2016 yılında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 89. dakikada sahaya atlayan bir taraftar tarafından saldırıya uğramıştı.