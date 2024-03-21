Süper Lig'in en değerli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu oldu

21 Mart 2024 10:14 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:30

Dünya devlerinin olduğu listeye Galatasaray ve Fenerbahçe damga vurdu!

Dünya devlerinin olduğu listeye Galatasaray ve Fenerbahçe damga vurdu!

Süper Lig'de oynayan en değerli futbolcular Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından açıklandı. Bu açıklamanın ardından birçok kişi en değerli futbolcunun kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Süper Lig'in en değerli futbolcusu kim? Galatasaray'ın en değerli oyuncusu kim? Fenerbahçe'nin en değerli oyuncusu kim? Beşiktaş'ın en değerli oyuncusu kim?

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU KİM?

CIES tarafından açıklanan Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu listesinde ilk 9 sırayı Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular yer alıyor. Listeye göre Süper Lig'in en değerli futbolcusu ise 25.3 milyon Euro ile Kerem Aktürkoğlu oldu.

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ 10 FUTBOLCUSU KİM?

CIES'in açıkladığı listeye göre Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu şöyle:

Kerem Aktürkoğlu (25 milyon Euro - Galatasaray) Ferdi Kadıoğlu (21.1 milyon Euro - Fenerbahçe) Sebastian Szymanski (20.7 milyon Euro - Fenerbahçe) Barış Alper Yılmaz (20.1 Milyon Euro - Galatasaray) Cengiz Ünder (17.8 milyon Euro - Fenerbahçe) İsmail Yüksek (15.2 milyon Euro - Fenerbahçe) Davinson Sanchez (15 milyon Euro - Galatasaray) Jayden Oosterwolde (14.7 milyon Euro - Fenerbahçe) Tete (14 milyon Euro - Galatasaray) Semih Kılıçsoy (13.6 milyon Euro - Beşiktaş)

GALATASARAY'IN EN DEĞERLİ OYUNCUSU KİM?

Galatasaray'ın en değerli oyuncuları listesi CIES'in açıkladığı listeye göre şöyle:

Kerem Aktürkoğlu (25 milyon Euro) Barış Alper Yılmaz (20.1 Milyon Euro) Davinson Sanchez (15 milyon Euro) Tete (14 milyon Euro)

FENERBAHÇE'NİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU KİM?

Fenerbahçe'nin en değerli oyuncuları listesi CIES'in açıkladığı listeye göre şöyle:

Ferdi Kadıoğlu (21.1 milyon Euro - Fenerbahçe) Sebastian Szymanski (20.7 milyon Euro - Fenerbahçe) Cengiz Ünder (17.8 milyon Euro - Fenerbahçe) İsmail Yüksek (15.2 milyon Euro - Fenerbahçe) Jayden Oosterwolde (14.7 milyon Euro - Fenerbahçe)

BEŞİKTAŞ'IN EN DEĞERLİ OYUNCUSU KİM?

Beşiktaş'ın en değerli oyuncusu CIES'in açıkladığı bilgilere göre 13.6 milyon Euro ile Semih Kılıçsoy oldu.