16 Ocak 2024 00:15 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 00:21
Survivor 15 Ocak | Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor, 15 Ocak Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Peki, 15 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Aday kim oldu? İşte detaylar…
Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da All Star sezonu tüm heyecanıyla başladı. Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
15 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan taraf Mavi takım oldu.
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor’da eleme potasına giden isim belli oldu. Kırmızı takımda gerçekleşen oylamada Berna'nın ismi yazıldı.