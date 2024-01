Survivor Berna Canbeldek kimdir? Survivor All Star 2024 Berna Canbeldek kaç yaşında, nereli?

16 Ocak 2024 09:32 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:37

Survivor All Star 2024, izleyicilere büyük bir heyecan yaşatıyor. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı yarışmanın kadrosunda yer alan Berna Canbeldek, geçmişte elde ettiği şampiyonluklar ve sahip olduğu yetenekleriyle adından söz ettiriyor. İşte, Berna Canbeldek'in hayatına dair detaylar...

BERNA CANBELDEK KİMDİR?

1990 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Berna Canbeldek, eğitim hayatını State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de tamamladı. Dans, akrobasi, şarkı söyleme, piyano, at binme ve inline skates gibi birçok yeteneği bulunan Canbeldek, Yetenek Sizsiniz Türkiye 2012-2013 finaline ve Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler programlarına katıldı. Aynı zamanda iyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşabilmektedir. Spor yapmayı, sörf yapmayı ve arkadaşları ile sohbet etmeyi seven Canbeldek, 169 cm boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır.

BERNA CANBELDEK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Berna Canbeldek, özel hayatını sır gibi saklamaktadır. Evli mi, çocuğu var mı gibi sorular hakkında ise şimdilik bilgi bulunmamaktadır. Canbeldek, yarışmada adeta bir mücadele ablası rolünde yer alıyor ve izleyicilerden büyük ilgi görüyor.