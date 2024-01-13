Survivor bu akşam var mı, yok mu? 13 Ocak Cumartesi günü Survivor yayınlanacak mı? Survivor hangi günler yayınlanıyor?

13 Ocak 2024 10:24 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 11:26

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2 gün yayın akışında yer almayınca izleyenleri programın akıbetini merak etmeye başladı. İzleyenlere sevindiren haber geldi ve fragman yayınlandı. Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı, ne zaman yayınlanacak işte detaylar…

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Bu sezon TV8 ekranlarında Survivor All Star pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları yayınlanıyor. 13 Ocak Cumartesi günü yani bugün de saat 20.00’de yine TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan programda dokunulmazlık oyunu oynanacak. İki takım arasında kıyasıya rekabetin olduğu bölümde dokunulmazlık oyunu ardından konseyde buluşan yarışmacılar elenmesini istedikleri isimleri yazacaklar.

13 OCAK CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI