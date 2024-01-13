13 Ocak 2024 23:51 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 00:45
Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Doğukan Manço adaya veda etti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ise bu akşam oynandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde…
Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
Survivor 2024 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yeni bölümde de kaosun, mücadelenin eksik olmadığı yarışmada haftanın ilk eleme adayı bu akşam yapılacak ada konseyinin ardından belli olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar;
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu mavi takım 12-10'luk skorla kazandı.
İLK YEDEKLER NE ZAMAN YARIŞMAYA DAHİL OLACAK?
Acun Ilıcalı, ilk yedeklerin yarışmaya katılacağı tarihi açıkladı. İki yedek yarışmacı önümüzdeki hafta Survivor All Star'a dahil olacak.
Kırmızı takımda kaptan Merve Aydın, mavi takımda da Seda Ocak oldu.
SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Kardeniz oldu.