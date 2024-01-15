15 Ocak 2024 22:01 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 22:01
Survivor Kardeniz kimdir? Kardeniz Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Survivor All Star kadrosuna ‘gönüllü’ olarak dahil edilen Kardeniz Kılıç’ın hayatı, Survivor takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Kardeniz Kılıç kimdir? Kardeniz Kılıç kaç yaşında? İşte detaylar…
Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
Survivor All Star kadrosuna ‘gönüllü’ olarak dahil edilen Kardeniz Kılıç’ın hayatı, Survivor meraklıları tarafından araştırılıyor. Peki, Kardeniz Kılıç kimdir? Kardeniz Kılıç kaç yaşında? İşte detaylar…
KARDENİZ KILIÇ KİMDİR?
Kardeniz Kılıç 9 Ocak 1999 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Kılıç, uzun süredir İstanbul’da yaşamaktadır. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Kardeniz Kılıç’ın şu an 450 bin takipçisi bulunmaktadır.
Sosyal medyada bir nevi fenomen olan Kardeniz Kılıç, aynı zamanda modellik de yapmaktadır.