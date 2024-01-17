Survivor Nefise kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında ve nereli?

17 Ocak 2024 20:56 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 20:55

Survivor All Star kadrosunda mücadele eden Nefise Karatay’ın hayatı ve kariyerine ilişkin bilgiler programın takipçileri tarafından merak ediliyor. Survivor 2023’ün şampiyonu olan Nefise Karatay, yarışmanın ardından en büyük hayalinin Nagihan Karadere ile yarışmak olduğunu ifade etmişti. Peki Survivor Nefise kimdir?

SURVİVOR NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. Nefise, henüz 5 yaşındayken annesi Güner Hanım'ın yönlendirmesiyle sporla tanıştı.

Profesyonel spor kariyeri için İstanbul'a gelen Nefise, burada elde ettiği başarıların ardından ailesi ile birlikte İzmir'e taşındı. Nefise, spor kariyerine Fenerbahçe kulübünde başladı.

Milli Atlet Nefise Karatay, spor kariyerine uzun atlama ve engelli atlama dallarında devam ediyor.