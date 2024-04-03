Taç atışından ofsayt olmaz

03 Nisan 2024 10:35 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 10:48

Dünyanın en çok takip edilen sporlarından biri olan futbolda taç atışı yapılırken ofsayt olup olmayacağı insanlar tarafından araştırılıyor. Birçok futbolsever taç kurallarının ne olduğunu merak ediyor. Detaylar haberimizde...

TAÇ ATIŞINDAN OFSAYT OLUR MU?

Futbolda topun sahanın yan çizgilerinden dışarı çıkması durumunda taç kullanılır. Hangi takım en son topa dokunduysa diğer takım taç atışı atmaktadır. Taç atışını doğrudan kullanırken ofsayt olmamaktadır.

TAÇ ATIŞI KURALLARI NEDİR?

Taç atışı prosedürlere uygun bir şekilde kullanılmalıdır. Eğer kurallara uygun kullanılmazsa atış karşı takıma geçer.

Top oyuna girdikten sonra başka oyuncu dokunmadan taç atışını kullanan oyuncu tekrar topa dokunursa rakip takım endirekt serbest vuruş kullanır.