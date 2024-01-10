Taksi indi-bindi ücreti kaç oldu? Taksimetre açılış ücreti ne kadar? Taksi zammı ne kadar oldu? İşte kısa mesafe ve indi bindi ücreti...

10 Ocak 2024 16:38 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 16:37

İBB bağlı UKOME 2024 yılı için ulaşım zammını açıkladı. Bu zamla birlikte taksi indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücretlerine de zam geldi. Peki taksi indi bindi ücreti ne kadar oldu? Taksimetre açılış ücretine ne kadar zam geldi?

TAKSİ ZAMMI İLE KISA MESAFE VE TARİFESİ KAÇ OLDU?

İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 18'lik zam yapıldı. Bu zammın ardından tam biniş ücreti 18 TL ve öğrenci bileti ise 8,62 TL'ye yükseldi. Taksiler de bu zamdan nasibini aldı. İşte güncel taksi indi bindi ücreti…

TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ KAÇ OLDU?

Taksi indi bindi ücreti ve açılış ücreti, UKOME tarafından belirlendi. Taksi indi-bindi ücreti 4 yılda yüzde 477 zamlanarak 90 TL oldu.

MARMARAY ZAMMI KAÇ OLDU?

UKOME ocak ayı zammından sonra ayrıca Marmaray’da uzun mesafe ücreti 33,20 liradan 39,17 liraya yükseldi.