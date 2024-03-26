Talat Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi

26 Mart 2024 11:01 - Güncelleme : 26 Mart 2024 11:09

Adını sıklıkla duyduğumuz isimler arasında olan Talat Yılmaz hakkında araştırılanlar arasında kaç yaşında, nereli gibi sorular yer aldı. Gündemde olan kişilerden biri olan Yılmaz'ın hayatına dair merak edilenler...

TALAT YILMAZ KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde eğitimini tamamlayan Yılmaz, 1975 senesinde Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

1975 ile 1977 aralığında Ankara'da Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’nde Proje Değerlendirme Uzmanı olarak çalıştı. 1977 - 1979 seneleri aralığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Demir Çelik Şube Müdürlüğü görevini yerine getirdi. 1981 senesinde Demir Çelik ticari yapmaya başlamıştır. İran, Irak ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracat yapmıştır.

2004 ve 2005 seneleri Kızılay Genel Başkanlığı, 2010 ile 2012 yılları aralığında İstanbul Büyük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2012 senesinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği, 2012 ve 2013 yıllarında Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreterliği, 2012-2013 yıllarında Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yerine getirmiştir.