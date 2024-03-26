Tamer Mandalinci'nin hayatı ve biyografisi

26 Mart 2024 09:44 - Güncelleme : 26 Mart 2024 09:53

31 Mart yerel seçimine kısa süre kala adayların kim oldukları da merak edilmeye başlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bodrum Belediye Başkan adayı olan Tamer Mandalinci'nin kim olduğu araştırılırken kaç yaşında olduğu da merak konusu oldu. İşte hayatı ve biyografisi...

TAMER MANDALİNCİ KİMDİR?

1994 senesinde Turgutreis'te doğdu. İlk, ortaokul ve lise eğitimlerini Bodrum'da tamamlamasının ardından Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur. Okulunun bitmesinin ardından Bodrum'a geri gelerek mimarlık mesleğine adım attı. Meslektaşı Sezil Mandalinci ile dünya evine girdi. Siyasete 2019 yerel seçimlerinde yer aldı ve Bodrum Belediye Başkan Vekilliği, Encümen Üyeliği, Meclis Başkanlık Divan Kâtibi Üyeliği, Meclis İmar Komisyonu Üyeliği, Bodrumspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Bodrum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

31 Mart yerel seçimine CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayıdır.