Taner Ölmez'in eşi olan oyuncu Ece Çeşmioğlu'nun hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 10:54 - Güncelleme : 15 Mart 2024 11:04

26 Kasım 1990 yılında dünyaya gelen Ece Çeşmioğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Ece Çeşmioğlu hakkında kaç yaşında, nereli soruları araştırılırken oynadığı filmleri ve tv dizilerini merak etti. İşte Taner Ölmez'in eşi olan Ece Çeşmioğlu'nun hayatı...

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

26 Kasım 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2002 senesinde Çocuklar Duymasın ile ekranlarda görünmeye başladı. İki Aile dizisinde "Ceren" karakterini oynayan Çeşmioğlu, 2010 senesinde Ev filmi ile sinema hayatına başladı. 2011 yılında Firar dizisinde Bahar karakterini oynadı. 2015 senesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Ece Çeşmioğlu, 2018 senesinde sahnelenmeye başlayan Dogville tiyatro oyunuyla ödüle layık görüldü.

ECE ÇEŞMİOĞLU EVLİ Mİ?

28 Haziran 2021 yılında Taner Ölmez ile evlendi. Çiftin 24 Mart 2022 yılında Zeynep adında kızı doğarken 14 Mart 2024 yılında Hazar isminde oğulları doğdu.