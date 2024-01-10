Tarık Akan kimdir? Tarık Akan neden öldü? Tarık Akan kaç yaşında öldü?

10 Ocak 2024 23:14 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 23:20

Ses dergisinin oyunculuk yarışmasına katılan ve birinci olan, yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken Tarık Akan, toplamda 111 sinema filminde rol aldı. Peki Tarık Akan kimdir, ne zaman ve kaç yaşında öldü?

TARIK AKAN KİMDİR?

Rol aldığı sinema filmleriyle gönüllerde taht kuran Tarık Akan, 1949 senesinde dünyaya geldi. Aslen Gümüşhaneli olan ünlü oyuncu, ortaokul ve liseyi İstanbul Bakırköy'de tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde tamamlayarak mezun olmuştur. Eğitim hayatı sonrasında başka bir alana yönelip 1970 yılında Ses dergisinin düzenlediği oyunculuk yarışmasına katılmış ve yarışmadan birincilik ile ayrılmıştır. Toplam 111 filmde rol alan ve 4 dizide oynayan ünlü oyuncu, dönemin en popüler isimlerinden biri olmayı başarmıştır.

Tarık Akan, 1974 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğuna oturduğu, Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı isimli filmde Damat Ferit adlı karakteri canlandırdı. Hababam Sınıfı 1975 yılında vizyona girdi ve Türkiye'nin en unutulmaz filmlerinden birisi oldu. Gülşen Bubikoğlu ile rol arkadaşı olan ünlü isim, 1975 senesinde Bubikoğlu ile birlikte yer aldıkları Ah Nerede isimli romantik-komedi filmi ile birlikte büyük bir başarı elde etmiştir.

TARIK AKAN EVLİ MİYDİ?

1986 yılında Yasemin Erkut ile dünya evine giren Akın’ın, evliliğinden Barış Zeki Üregül isminde bir oğlu olmuştur. Daha sonra, Yaşar Özgür Üregül ve Özlem Üregül adındaki ikiz çocukları dünyaya gelmiştir. Evlendikten dört sene sonra 1989 yılında ayrılan Tarık Akan, 1990 yılında ise Acun Günay ile beraber yaşamaya başlamıştır.

TARIK AKAN NEDEN VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Kansere yakalanan Tarık Akan, 16 Eylül 2016 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti.