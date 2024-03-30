Tarım Kredi Kooperatiflerinde kaymak gibi bayram bereketi! 30 Mart - 14 Nisan 2024 tarihli indirimli ürünleri tam listesi

30 Mart 2024 14:03 - Güncelleme : 30 Mart 2024 14:33

Türkiye'nin en doğal en organik marketi olan Tarım Kredi Kooperatiflerinde bayram bereketiyle gelecek. Bayram sonrasına kadar devam edecek 2 haftalık indirimler için Tarım Kredi Kooperatifleri indirim listesini yayınladı.30 Mart'ta başlayacak olan indirimli, ürünler 14 Nisan'a kadar devam edecekken katalogtaki indirimli ürünlerden en dikkat çeken pastırma oldu. Bunun aynı sıra bulgur, mercimek, temizlik ve tuvalet kağıtlarına kadar listede yer aldı.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE 30 MART - 14 NİSAN 2024 TARİHLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ TAM LİSTESİ

Anadolu Nohut 43 TL

Pilavlık Bulgur 57,90 TL

Anadolu Osmancık Pirinç 96,50 TL

Tarhana 500 gram 49,90 TL

Solo 2 katlı 16 rulo Kağıt Havlu 119,90 TL

Solo 2 katlı 40 rulo Tuvalet Kağıdı 179,90 TL

Bingo Soft 1440 ML Yumuşatıcı 59,90 TL

Omo 7.5 KG çamaşır deterjanı 259,90 TL