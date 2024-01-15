Tarım Kredi Marketleri'nde son 4 gün! Çay, şeker, bebek bezi ve deterjan fiyatlarında büyük indirim...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 13-19 Ocak indirimleri devam ediyor. Ocak ayına özel uygulanan indirimler vatandaşların ilgisini bir hayli çekti. Çay'dan şekere, baharatlardan deterjana birçok üründe 13-19 Ocak tarihleri arasında fiyatlar neredeyse yarı yarıya indi. İşte Tarım Kredi Kooperatif markette indirimli ürünler listesi…
Türkiye'de binlerce mağazası bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirim çılgınlıkları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kâr amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatını vermişti. Tarım Kredi Marketleri ise indirimli ürünleriyle vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.
İNDİRİM İÇİN SON 4 GÜN...
13 Ocak'ta başlayan ve 19 Ocak'a kadar geçerli olacak indirimlerin bitmesine son 4 gün kaldı. Yeni haftada yapılacak indirimler için heycanla bekleyen tüketiciler 19 Ocak'a kadar geçerli olan indirimlerden yararlanmak için Tarım Kredi Marketleri'nin yolunu tuttu.
Onlarca üründe yüzde 50'ye varan indirim yapan market çaydan şekere, kahveden bitki çaylarına, meyve sularından çikolata sütlere, bebek bezinden deterjanlara kadar sıraladı.
İşte Tarım Kredi Kooperatif markette indirimli ürünler listesi…