Taş Kağıt Makas'ın Rüya karakterini Yüsra Geyik oynuyor

13 Mart 2024 19:40 - Güncelleme : 13 Mart 2024 19:47

Ekin Koç, Serra Arıtürk gibi isimlerin yer aldığı Taş Kağıt Makas dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Sevilerek takip edilen dizinin Rüya karakterinin gerçekte kim olduğu da merak edildi. İzleyiciler ise Taş Kağıt Makas dizisinde yer alan Rüya karakteri kim sorusunu araştırmakta.

TAŞ KAĞIT MAKAS RÜYA KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisinde yer alan Rüya karakterini Yüsra Geyik oynamaktadır.

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

21 Haziran 1990 yılında dünyaya gelen Yüsra Geyik, Samsun'da doğdu. Arka Sokaklar dizisinde tanınan Geyik, Taş Kağıt Makas dizisinde Rüya karakterini oynuyor.

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCU KADROSU

Dizide yer alan isimler şöyle:

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip ve Anıl Taşezen.

TAŞ KAĞIT MAKAS HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Taş Kağıt Makas dizisi Kanal D ekranlarında 20.00'da yayınlanıyor.