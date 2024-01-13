Tayland vize istiyor mu? Tayland'a gitmek için vize ve pasaporta ihtiyaç var mı? Tayland'a kimlikle gidiliyor mu?

13 Ocak 2024 17:01 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 17:01

Asya kıtasının en önemli şehirlerinden biri olan Tayland'ı birçok kişi ziyaret etmek istiyor. Bunun pek çok nedeni olabilir. Bu nedenlere göre de farklı vize çeşitleri bulunmaktadır. Fakat Tayland'da vizesiz kalma gibi durumlar da ortaya çıkabiliyor. Peki, Türkiye'den Tayland'a giderken vize gerekiyor mu? Gelin beraber inceleyelim.

TAYLAND İÇİN VİZE GEREKİYOR MU?

Türkiye'den Tayland’a gidecek olan kişilerin vize alması gerekiyor. Tayland hükümeti, ülkeye giriş yapan tüm yabancı ziyaretçilerden vize istiyor. Tayland'a seyahat etmek isteyen Türkiye vatandaşları, Tayland Büyükelçiliği veya Konsolosluğu'ndan turistik, iş veya öğrenci vizesi başvurusunda bulunmalıdır. Tayland vize başvuru işlemleri, genellikle başvuru tarihinden itibaren 1-3 iş günü içinde sonuçlanır. Tayland'ın vize politikası, ziyaret amaçlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin, Tayland'a turistik amaçlı giden Türk ziyaretçiler, ülkeye girişte 30 güne kadar turist vizesi alabilirler. Bu süre içinde Tayland'da gezebilir, tatil yapabilir veya arkadaşlarını ziyaret edebilirsiniz. Ancak, Tayland'a iş veya eğitim amaçlı seyahat edecek Türk vatandaşları, uzun süreli çalışma veya öğrenim vizesi başvurusunda bulunmalıdır.