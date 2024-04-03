Tayvan'da bugün olan 7.2 büyüklüğündeki son depremde 9 kişi öldü

03 Nisan 2024 15:54 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:13

Tayvan'ın doğu kıyısında yer alan Hualien açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde kaç kişinin hayatını kaybettiği ve yıkılan binaların sayısı araştırılıyor. Deprem'de 28 bina yıkıldı ve 9 kişi hayatını kaybetti. Detaylar haberimizdedir.

TAYVAN'DA OLAN SON DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Tayvan'da yerel saatler ile sabah 07.58 sularında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin Tayvan Ulusal İtfaiye Teşkilatı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 882 kişinin de yaralı olduğu açıklandı.

TAYVAN'DA OLAN SON DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Tayvan Ulusal İtfaiye Teşkilatı tarafından açıklanan bilgilere göre 28 bina yıkıldı. Bu binaların 17 tanesinin depremin merkezi olan Hualien şehrinde olduğu belirtildi.