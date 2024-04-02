TCMB, FAST işlem limitinin arttığını açıkladı

02 Nisan 2024 10:18 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:21

Para transferlerinde FAST limiti bugün yapılan açıklamanın ardından yükseldi. Vatandaşların sıklıkla kullandığı uygulamada limitler arttı. TCMB, para transferlerinin 100.000 TL'ye arttığını duyurdu.

Sıklıkla kullanılan uygulamalardan biri olan FAST'te limitler yükseldi. FAST-TR Karekod aracılığıyla gerçekleşecek olan iş yeri ödeme işlemlerde ise 250.000 TL'ye çıktı.

Tutar limitinde meydana gelen değişiklik 4 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlayacak.