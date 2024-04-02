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Ramazan Vuslat
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02 Nisan 2024 10:18 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:21

TCMB, FAST işlem limitinin arttığını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, FAST işlem tutar limitlerinin yükseldiğini açıkladı. Yeni tutar limiti 4 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
TCMB, FAST işlem limitinin arttığını açıkladı

Para transferlerinde FAST limiti bugün yapılan açıklamanın ardından yükseldi. Vatandaşların sıklıkla kullandığı uygulamada limitler arttı. TCMB, para transferlerinin 100.000 TL'ye arttığını duyurdu.

Sıklıkla kullanılan uygulamalardan biri olan FAST'te limitler yükseldi. FAST-TR Karekod aracılığıyla gerçekleşecek olan iş yeri ödeme işlemlerde ise 250.000 TL'ye çıktı.

Tutar limitinde meydana gelen değişiklik 4 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlayacak.

TCMB FAST işlem limiti arttığını açıkladı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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