Teheccüd namazı ne zaman, nasıl kılınır?

12 Mart 2024 23:51 - Güncelleme : 12 Mart 2024 23:54

Teheccüd namazı, İslam'ın nafile namazlarından biridir ve nasıl kılınacağı, ne zaman kılınması gerektiği sıkça sorulan konulardan biridir. Teheccüd namazı nedir, kaç rekat? Teheccüd namazı nasıl kılınır? Detaylar haberimizde!

TEHECCÜD NAMAZI NEDİR?

Teheccüd namazı, yatsı namazının ardından kılınan ve Peygamber Efendimiz'in özellikle tavsiye ettiği bir nafile namazdır. Yatsı namazından sonra bir süre uyunduktan sonra kılınan bu namaz, gönül huzuru ve manevi yakınlık için önemlidir. Peygamber Efendimiz'e göre, farz namazlardan sonra kılınan en faziletli namaz teheccüd namazıdır.

TEHECCÜD NAMAZI KAÇ REKAT?

Teheccüd namazı, 2 rekatten başlayıp 12 rekata kadar çıkabilen bir nafile namazdır. Genellikle 2 ila 8 rekât arasında çift sayıda kılınması önerilir. Ancak kişinin kapasitesine ve zamanına bağlı olarak bu sayı değişebilir.

TEHECCÜD NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Teheccüd namazı, yatsı namazından sonra kılınır. Yatsı namazından sonra bir süre uyumak ve gece uykusundan sonra kalkıp bu namazı kılmak tavsiye edilir. Bazı rivayetlere göre ise Peygamber Efendimiz, yatsı namazını kıldıktan sonra bir müddet uyuduktan sonra gece yarısından sonra kalkıp teheccüd namazını kılmıştır.

Teheccüd namazı, İslam'ın nafile namazlarından biri olup manevi bir bağlantı kurmak, dua etmek ve Allah'a yakınlaşmak için önemlidir. Bu namazı kılmak isteyenlerin uyku düzenlerine dikkat etmeleri ve gecenin son saatlerinde kılmaya özen göstermeleri tavsiye edilir.