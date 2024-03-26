Tekin Aras kimdir? Hayatına dair bilgiler

26 Mart 2024 12:15 - Güncelleme : 26 Mart 2024 12:45

31 Mart günü yerel seçim gerçekleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Arnavutköy Belediye Başkan adayı olan Tekin Aras'ın hayatı da merak edilenler arasında yer aldı. Gündemde yer alan isimler arasında olan Aras'ın hayatına dair detaylar haberimizdedir.

TEKİN ARAS KİMDİR?

1988 yılında Bingöl'de dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitiminin ardından Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Mezun olmasıyla beraber imam olarak çalıştıktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi bölümünü bitirmiştir. Eğitimini tamamlamasının ardından İstanbul'a taşındı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Dairesi Başkanlığı'nda cenaze imamı olarak görev aldı.

TEKİN ARAS KAÇ YAŞINDA?

1988 senesinde doğan Aras, 36 yaşındadır. Evli ve 2 çocuk sahibidir.