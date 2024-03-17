17 Mart 2024 19:44 - Güncelleme : 17 Mart 2024 19:46

Ramazan ayının güzelliklerinden biri olan Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? Teravih namazının kılınışı ve evde kılınmasıyla ilgili detaylar haberimizde...

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI

1. Rekat: Yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı ve son sünneti kılınır. Ardından imam veya cemaat teravih namazına başlanacağını duyurur ve niyet ederek namaza başlanır.

2. Rekat: İmam, Besmele'yi, açıktan Fatiha ve bir sûre okuyarak rükû ve secdeleri yapar ve oturur. İkinci rekata kalkılır.

3. Rekat: İmam ve cemaat Sübhaneke'yi okur. Sonra imam, Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur. Rükû ve secdelerden sonra dördüncü rekata kalkılır.

4. Rekat: Yalnızca imam Euzu Besmele, Fatiha ve Zammı sure okur. Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Teravih namazı evde kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden biri imam olarak cemaatle de kılabilir.

Teravih namazını evde kılmak isteyenler, Yatsı namazının ilk dört rekat sünneti ve 4 rekat farzının ardından son 2 rekatlık sünneti kıldıktan sonra niyet edip 20 rekatlık teravih namazını kılabilirler. Teravih namazı tamamlandıktan sonra Yatsı namazının 3 rekatlık vitir namazı kılınır.