Tesbih namazı kılmanın fazileti

12 Mart 2024 20:22 - Güncelleme : 12 Mart 2024 20:27

Tesbih namazı, müslümanlar arasında önemli bir yer tutan nafile ibadetlerden biridir. Ancak, bu ibadetin fazileti ve uygulanışı hakkında pek çok soru var. Tesbih namazı fazileti nedir? Tesbih namazı cemaatle mi kılınır, nasıl kılınır? Detaylar haberimizde!

TESBİH NAMAZI FAZİLETİ

Cenâb-ı Fahr-i Kâinat (s.a.v) Efendimiz, amcası Abbas (r.anh) Hazretleri’ne tesbih namazının faziletini tarif etmiştir. Bu namazı kıldığı takdirde günahların affedileceğini belirtmişlerdir. Hatta her rekatında Sübhanellâh, Elhamdulillah, Lâ ilâhe illallahu vellâhu ekber denilerek 75 kez zikredilir.

Teheccüd namazı kılanlar, hamama girip yıkanmış gibi olurken, tesbih namazı kılanlar ise hamamda yıkanıp keselenenlere benzerler.

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih namazı, dört rekat olarak kılınır. Her rekatta Sübhanellâhi velhamdu lillâhi ve lâ ilahe illallahu vellâhu ekber şeklinde zikirler yapılır. Bu zikirler, rükuda, secdede ve secde arasında da devam eder.

TESBİH NAMAZI CEMAATLE Mİ, TEK BAŞINA MI KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, cemaatle kılınan nafile namazlar arasında tesbih namazı bulunmamaktadır. Bu nedenle, genellikle bireysel olarak kılınır. Tesbih namazı, kişinin manevi yolculuğunda önemli bir adımdır ve yapılan ibadetler arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu sebeple, bu ibadeti yerine getirmek isteyenlerin doğru şekilde bilgi sahibi olmaları önemlidir.