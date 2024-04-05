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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 12:04 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 12:14

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in hayatı ve biyografisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun başkanının kim olduğu araştırılırken Bendevi Palandöken'in kaç yaşında ve nereli olduğu da merak edildi. 1949 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İşte detaylar...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken&#039;in hayatı ve biyografisi

Malatya’da dünyaya gelen Palandöken'in hayatı araştırılıyor. 1965 senesinde Denetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Hayatına dair merak edilenleri derledik.

Ankara'da bakkal olarak çalışma hayatına başladı. 1978-1984 aralığında Bayiler Derneği’nde Başkanvekilliği yapmıştır. 1984 senesinde Dernek Başkanlığına seçildi ve Ankara Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığı görevlerine devam etmektedir.

1978 senesinde kurduğu Ankara Bakkallar Bayiler Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde de başkanlık görevini halen devam ettiriyor. 1984 senesinde Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. 

1996 senesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu yönetim kurulu üyeliğine seçildi ve 1999 senesinde geldiği Başkanvekilliği görevinden sonra 2007 senesinde Konfederasyon Genel Başkanlığına seçildi. 

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in hayatı ve biyografisi - 1. Resim

2014 senesinde yeniden seçildi ve Avrupa Birliği Türkiye Karma İstişare Komitesi Eş Başkanlığı (AB-TR KİK), Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) Başkanlığı görevlerinde de yer almıştır.

Avrupa Akdeniz Esnaf Sanatkârlar İşletmeleri ve KOBİ Birliğinin Başkanvekilliği görevlerinin yanında KOSGEB, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine de devam ediyor.

Kaynak: TGRT Haber
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