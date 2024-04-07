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07 Nisan 2024 18:03 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 18:09

Teşkilat bu akşam 20.00'da yayınlanacak

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin izleyicileri bu akşam yayınlanıp yayınlamayacağı merak edildi. 7 Mart 2021 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi bugün var mı, yok mu araştırılıyor. Detaylar...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Teşkilat bu akşam 20.00&#039;da yayınlanacak

Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat'ın başrolünde yer aldığı dizinin seyircileri 7 Nisan günü yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olmuştu.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi, bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

Çoğu dizi bayram tatili sebebiyle yeni bölümünü yayınlamıyor.

Dizide yer alan isimler şöyle:

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Serdar Yeğin, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Yavuz Bingöl ve Ahmet Uğur Say.

Teşkilat bu akşam bayram tatili nedeniyle yayınlanmayacak - 1. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 NİSAN

13.00 | Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

14.50 | Yabancı Sinema "Çöl Aslanı Ömer Muhtar"

18.15 | Ramazan Sevinci

19.50 | Ana Haber

20.20 | Teşkilat 

23.55 | 3'te 3

Kaynak: TGRT Haber
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