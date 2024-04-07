07 Nisan 2024 18:03 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 18:09
Teşkilat bu akşam 20.00'da yayınlanacak
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin izleyicileri bu akşam yayınlanıp yayınlamayacağı merak edildi. 7 Mart 2021 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi bugün var mı, yok mu araştırılıyor. Detaylar...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat'ın başrolünde yer aldığı dizinin seyircileri 7 Nisan günü yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olmuştu.
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi, bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek.
Çoğu dizi bayram tatili sebebiyle yeni bölümünü yayınlamıyor.
Dizide yer alan isimler şöyle:
Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Serdar Yeğin, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Yavuz Bingöl ve Ahmet Uğur Say.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 NİSAN
13.00 | Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
14.50 | Yabancı Sinema "Çöl Aslanı Ömer Muhtar"
18.15 | Ramazan Sevinci
19.50 | Ana Haber
20.20 | Teşkilat
23.55 | 3'te 3
Kaynak: TGRT Haber