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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 18:14 - Güncelleme : 31 Mart 2024 18:13

Teşkilat dizisi 31 Mart bu akşam yayınlanmayacak

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin bu akşam ekranlarda yer almamasının üzerine seyircileri neden olmadığını araştırdı. 31 Mart günü yerel seçim yapıldı bu nedenle Teşkilat bugün ekranlara gelmeyecek. Bu akşam Seçim 2024 yayını yapılacak.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Teşkilat dizisi 31 Mart bu akşam yayınlanmayacak

7 Mart 2021 tarihinde izleyici ile buluşan dizinin bugün yayınlanmamasının üzerine neden olmadığı merak edildi. Bu akşam yayın akışında da yer almayan Teşkilat dizisi, seçim yayınları nedeniyle ekranlarda yer almıyor. 31 Mart akşamı Seçim 2024 programı yayınlanacak.

TEŞKİLAT BUGÜN NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, yerel seçimin bugün gerçekleşmesi nedeniyle ekranlarda olmayacak. Dizinin yerine 16.00'da Seçim 2024 özel yayını yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekranlara gelmesi beklenmektedir.

OYUNCULARI KİM?

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Serdar Yeğin, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Yavuz Bingöl ve Ahmet Uğur Say.

Teşkilat bugün neden yok, yeni bölüm yayınlanmayacak mı? (31 Mart) - 1. Resim

31 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.00 | Günaydın Hafta Sonu

10. 00 | Haber 10

12:00 | Haber 12 

12.55 | Şehirlerimizle Türkiye

13.00 | Haber 13 

13.50 | Şehirlerimizle Türkiye

13.55 | Hava Durumu

14.00 | Haber 14 

14.55 | Şehirlerimizle Türkiye

15.00 | Haber 15 

15.55 Milli Güç Güçlü Türkiye

16.00 | Seçim 2024 

Kaynak: TGRT Haber
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