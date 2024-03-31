Teşkilat dizisi 31 Mart bu akşam yayınlanmayacak

31 Mart 2024 18:14 - Güncelleme : 31 Mart 2024 18:13

7 Mart 2021 tarihinde izleyici ile buluşan dizinin bugün yayınlanmamasının üzerine neden olmadığı merak edildi. Bu akşam yayın akışında da yer almayan Teşkilat dizisi, seçim yayınları nedeniyle ekranlarda yer almıyor. 31 Mart akşamı Seçim 2024 programı yayınlanacak.

TEŞKİLAT BUGÜN NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, yerel seçimin bugün gerçekleşmesi nedeniyle ekranlarda olmayacak. Dizinin yerine 16.00'da Seçim 2024 özel yayını yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekranlara gelmesi beklenmektedir.

OYUNCULARI KİM?

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Serdar Yeğin, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Yavuz Bingöl ve Ahmet Uğur Say.

31 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.00 | Günaydın Hafta Sonu

10. 00 | Haber 10



12:00 | Haber 12

12.55 | Şehirlerimizle Türkiye

13.00 | Haber 13

13.50 | Şehirlerimizle Türkiye

13.55 | Hava Durumu

14.00 | Haber 14

14.55 | Şehirlerimizle Türkiye

15.00 | Haber 15

15.55 Milli Güç Güçlü Türkiye

16.00 | Seçim 2024