Teşkilat dizisi 31 Mart bu akşam yayınlanmayacak
TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin bu akşam ekranlarda yer almamasının üzerine seyircileri neden olmadığını araştırdı. 31 Mart günü yerel seçim yapıldı bu nedenle Teşkilat bugün ekranlara gelmeyecek. Bu akşam Seçim 2024 yayını yapılacak.
7 Mart 2021 tarihinde izleyici ile buluşan dizinin bugün yayınlanmamasının üzerine neden olmadığı merak edildi. Bu akşam yayın akışında da yer almayan Teşkilat dizisi, seçim yayınları nedeniyle ekranlarda yer almıyor. 31 Mart akşamı Seçim 2024 programı yayınlanacak.
TEŞKİLAT BUGÜN NEDEN YOK?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, yerel seçimin bugün gerçekleşmesi nedeniyle ekranlarda olmayacak. Dizinin yerine 16.00'da Seçim 2024 özel yayını yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekranlara gelmesi beklenmektedir.
OYUNCULARI KİM?
Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Serdar Yeğin, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Yavuz Bingöl ve Ahmet Uğur Say.
31 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.00 | Günaydın Hafta Sonu
10. 00 | Haber 10
12:00 | Haber 12
12.55 | Şehirlerimizle Türkiye
13.00 | Haber 13
13.50 | Şehirlerimizle Türkiye
13.55 | Hava Durumu
14.00 | Haber 14
14.55 | Şehirlerimizle Türkiye
15.00 | Haber 15
15.55 Milli Güç Güçlü Türkiye
16.00 | Seçim 2024