07 Nisan 2024 17:23 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 17:27
TFF seçimi 18 Temmuz'da yapılacak
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz tarihinde seçim olacağını açıkladı. Futbol camiasının gündeminde olan seçim hakkında ne zaman sorusu da araştırılmıştı. Detaylar...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Süper Lig'de heyecanlı günler devam ederken futbolseverler TFF seçiminin hangi tarihte yapılacağı merak konusu olmuştu. Bugün yapılan açıklamanın ardından seçimin 18 Temmuz'da gerçekleşeceği duyuruldu.
Büyükekşi, Mali Genel Kurulun Seçimli Genel Kurul olarak yapılacağını açıkladı.
Yapılan duyuru ise şöyle oldu:
"Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik."
Kaynak: TGRT Haber