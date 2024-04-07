TFF seçimi 18 Temmuz'da yapılacak

07 Nisan 2024 17:23 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 17:27

Süper Kupa’nın VAR hakemi belli oldu

Süper Kupa’nın VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de heyecanlı günler devam ederken futbolseverler TFF seçiminin hangi tarihte yapılacağı merak konusu olmuştu. Bugün yapılan açıklamanın ardından seçimin 18 Temmuz'da gerçekleşeceği duyuruldu.

Büyükekşi, Mali Genel Kurulun Seçimli Genel Kurul olarak yapılacağını açıkladı.

Yapılan duyuru ise şöyle oldu:

"Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik."