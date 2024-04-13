TFF'nin ilk yabancı VAR hakemi Mario Melero Lopez oldu

13 Nisan 2024 13:33 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 13:52

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in son haftalarında oynanacak olan kritik maçlarda yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendireceğini duyurmuştu. Taraftarlar tarafından hakemin kim olduğu merak ediliyor. İlk yabancı VAR Hakemi Mario Melero Lopez oldu. Detaylar, haberimizde...

SÜPER LİG'DE GÖREV ALACAK İLK YABANCI VAR HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 32 haftasından ligin sonuna kadar kritik maçlarda görevlendirilecek ilk yabancı VAR hakemi İspanyol Mario Melero Lopez oldu.

MARİO MELERO LOPEZ HANGİ MAÇLARDA GÖREV ALACAK?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre hakem ilk olarak bugün saat 16.00'da oynanacak olan Ankaragücü - Gaziantep FK maçında görev alacak.

MARİO MELERO LOPEZ KİMDİR?

Mario Melero Lopez, 2 Temmuz 1979 yılında İspanya'da doğdu. LaLiga ve Kral Kupası'nda bu sezon 15 maçta hakemlik yaptı. VAR hakemi olarak ise bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1, LaLiga'da ise 7 maç görev aldı.