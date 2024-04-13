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13 Nisan 2024 13:33 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 13:52

TFF'nin ilk yabancı VAR hakemi Mario Melero Lopez oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'de görevlendirilecek ilk yabancı VAR hakemi Mario Melero Lopez olarak açıklandı. Hakemin açıklanmasının ardından taraftarlar Mario Melero Lopez kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevabını araştırmaya başladı. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
TFF&#039;nin ilk yabancı VAR hakemi Mario Melero Lopez oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in son haftalarında oynanacak olan kritik maçlarda yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendireceğini duyurmuştu. Taraftarlar tarafından hakemin kim olduğu merak ediliyor. İlk yabancı VAR Hakemi Mario Melero Lopez oldu. Detaylar, haberimizde...

SÜPER LİG'DE GÖREV ALACAK İLK YABANCI VAR HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 32 haftasından ligin sonuna kadar kritik maçlarda görevlendirilecek ilk yabancı VAR hakemi İspanyol Mario Melero Lopez oldu. 

TFF'nin ilk yabancı VAR hakemi Mario Melero Lopez oldu - 1. Resim

MARİO MELERO LOPEZ HANGİ MAÇLARDA GÖREV ALACAK?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre hakem ilk olarak bugün saat 16.00'da oynanacak olan Ankaragücü - Gaziantep FK maçında görev alacak. 

MARİO MELERO LOPEZ KİMDİR?

Mario Melero Lopez, 2 Temmuz 1979 yılında İspanya'da doğdu. LaLiga ve Kral Kupası'nda bu sezon 15 maçta hakemlik yaptı. VAR hakemi olarak ise bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1, LaLiga'da ise 7 maç görev aldı. 

Kaynak: TGRT Haber
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