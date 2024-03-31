TGRT Haber seçim sonuçları! Son dakika gelişmeleri ve kesinleşen sonuçlar yayında

31 Mart 2024 21:52 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:06

Türkiye bugün sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin ardından resmi olmayan sonuçlar verilmeye devam ediliyor. TGRT Haber YouTube kanalı canlı olarak oy oranlarını ve sonuçlarını veriyor. Detaylar haberimizde...

TGRT HABER SEÇİM SONUÇLARI!

TGRT Haber seçim sonuçları YouTube kanalı üzerinden canlı olarak veriliyor. Seçime dair yorumlar, son dakika gelişmeleri, resmi olmayan oy oranları aktarılıyor.