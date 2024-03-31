Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Aktüel>TGRT Haber seçim sonuçları! Son dakika gelişmeleri ve kesinleşen sonuçlar yayında
31 Mart 2024 21:52 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:06

TGRT Haber seçim sonuçları! Son dakika gelişmeleri ve kesinleşen sonuçlar yayında

31 Mart 2024 yerel seçimleri tamamlandı. Resmi olmayan ilk sonuçlar TGRT Haber YouTube kanalı üzerinden verilmeye devam ediyor. Son dakika gelişmeleri aktarılıyor. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
TGRT Haber seçim sonuçları! Son dakika gelişmeleri ve kesinleşen sonuçlar yayında

Türkiye bugün sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin ardından resmi olmayan sonuçlar verilmeye devam ediliyor. TGRT Haber YouTube kanalı canlı olarak oy oranlarını ve sonuçlarını veriyor. Detaylar haberimizde...

TGRT HABER SEÇİM SONUÇLARI!

TGRT Haber seçim sonuçları YouTube kanalı üzerinden canlı olarak veriliyor. Seçime dair yorumlar, son dakika gelişmeleri, resmi olmayan oy oranları aktarılıyor. 

Kaynak: TGRT Haber
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...