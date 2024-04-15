Threads kapanırsa Instagram hesabı silinmez

15 Nisan 2024 15:12 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 15:29

Rekabet Kurumu tarafından geçici tedbir kararı nedeniyle Türkiye'de Twitter'ın rakip platformu Threads'ın geçici olarak kapatılacağı açıklandı. Bu kararın ardından insanlar Instagram hesaplarının silinip silinmeyeceğini araştırmaya başladı. Threads kapanırsa Instagram hesabı kapanmaz. Detaylar, haberimizdedir.

THREADS KAPANIRSA INSTAGRAM HESABI SİLİNİR Mİ?

Threads platformu ilk çıktığında sadece Instagram üzerinden girilebiliyordu. İlk zamanlarda Threads hesaplarını kapatmak isteyenlerin Instagram hesapları da siliniyordu. Ancak artık böyle bir sorun devam etmiyor. Bu yüzden Threads'in Türkiye'de kapanması durumunda kullanıcıların Instagram hesaplarında bir sorun yaşanmayacak.

THREADS KAPANIRSA INSTAGRAM'DA KAPANIR MI?

Rekabet Kurumu tarafından alınan karar Instagram'ı kapsamıyor. Bu yüzden Threads'in kapandığı taktirde Instagram hala kullanıcılarına hizmet vermeye devam edecektir.