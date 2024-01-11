THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman belli olacak?

11 Ocak 2024 15:31 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 15:30

THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi sorgulanmaya başladı. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle yürütülen projede kura çekilişi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman belli olacak?

THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Projeye katılmaya hak kazanacak şanslı vatandaşlar kuraların ardından belli olacak. Katılmaya hak kazanan vatandaşlar 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelere sahip olacak. THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman? İşte ayrıntılar…

THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

THY Emlak Konut Projesi için başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihinde yapıldı.

Kura çekimi ise henüz gerçekleşmedi. Hak sahipleri %20 peşinat ve 120 ay vade ile konut sahibi olacak

THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY ÖDEME PLANI

Projede en fazla kontenjan %20 ile gençlere ayrıldı. Peki 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin ödeme planları nasıl? Hak sahipleri 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL ödeyecek. Ödemeler ise Emlak Konut ödeme sistemiyle gerçekleşecek.

THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

THY Emlak Konut Projesi için herhangi bir kura çekimi ücreti yoktur.