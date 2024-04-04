THY yurt içi biletleri sonbahar kampanyası kapsamında 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışta

04 Nisan 2024 12:53 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 12:58

Türk Hava Yolları (THY) uygun fiyatlı bilet kampanyaları yapmaya devam ediyor. Firma "Türkiye'yi sonbaharda keşfedin" sloganı ile yeni yurt içi sonbahar kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında biletler 4-5 Nisan 2024 tarihleri arasında 799 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. THY tarafından kampanyada satışa çıkacak bilet sayısı ise 80 bin olarak açıklandı.

Kampanyalı biletlerin seyahat tarihi ise 1 Ekim - 30 Kasım arası olarak açıklandı. Kampanya İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, aktarmasız, ekonomi sınıfı uçuşlarını kapsıyor.

Biletler EcoFly pakette 799 TL, ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.249 TL'den satılıyor.

ExtraFly paketin fiyatı sadece İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir hatlarını kapsıyor. Diğer yurt içi hatlar için ExtraFly paket biletleri 1.129 TL'den satılıyor.

Kampanya kapsamında satılan EcoFly paket biletlerinde ise değişiklik ve iptal yapılamıyor.