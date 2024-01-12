TikTok fenomeni Hakan Yağar kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakan Yağar'ın TikTok hesabı ne? TikTok kullanıcısı Hakan Yağar neden zorbalığa uğruyor?

12 Ocak 2024 15:40 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 15:40

TikTok kullanımı hakkında Türkiye’de tartışmalar devam ediyor. Her gün hayatımıza onlarca sosyal medya fenomeni giriyor. Son zamanların en popüler ismi ise TikTok fenomeni Hakan Yağar oldu. Hakan Yağar'ın kim olduğu merak ediliyor. Sosyal medya fenomeni nereli, kaç yaşında? Hakan Yağar’ın hastalığı ne? Neden popüler oldu?

HAKAN YAĞAR KİMDİR?

Hakan Yağar, yürüme zorluğu nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan TikTok fenomenidir. Yaptığı yayınlarla kısa sürede izleyici kitlesini artıran sosyal medya kullanıcısı son zamanlar fiziksel özelliklerinden dolayı sıklıkla zorbalığa maruz kalıyor.

TİKTOK FENOMENİ HAKAN YAĞAR’IN HASTALIĞI NE?

Hakan Yağar küçük yaşta babasını kaybetti. Yürüme engeli bulunan Yağar, canlı yayınlar sırasında yapılan bağışlar ile geçinmeye çalışıyor. Peki, Hakan Yağar kimdir, nereli, kaç yaşında?

FENOMEN HAKAN YAĞAR KAÇ YAŞINDA?

Hakan Yağar dünyaya 1981 yılında geldi. 2024 yılı ile 43 yaşına girdi.

HAKAN YAĞAR NEDEN ZORBALIĞA MARUZ KALIYOR?

En son YouTube üzerinden yayınladığı video ile gündeme gelen Hakan Yağar telefon numarasının paylaşılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Sürekli arandığı için ne yapacağını bilemeyen Hakan Yağar sözlü şiddet ve zorbalığa maruz kalmaya devam ediyor.

HAKAN YAĞAR TİKTOK HESABI NE?

Hakan Yağar'ın TikTok kullanıcı adı: @hakanyagar98