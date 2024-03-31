31 Mart 2024 19:50 - Güncelleme : 31 Mart 2024 19:53
TİP Hatay Belediye Başkan adayı Gökhan Zan ilk açılan sandık verilerine göre yüzde 0.87 oy aldı
Gökhan Zan kazandı mı? | Türkiye İşçi Partisi’nin Hatay Belediye Başkan adayı olan Gökhan Zan’ın yerel seçimde kazanıp kazanmadığı merak konusu olurken vatandaşlar kaç oy aldı sorusuna cevap aradı. İşte Zan’ın oy oranı…
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
TİP’in Hatay Belediye Başkan adayı Gökhan Zan’ın seçimde kazanıp kazanmadığı araştırılanlar arasında yer aldı. Vatandaşın gündeminde yer alan aday hakkında bilgiler…
GÖKHAN ZAN KAZANDI MI?
TİP adayı olan Zan, ilk açılan sandık verilerine göre % 0.87 oy aldı. Hatay'da açılan sandık oranı %1,43.
HANGİ PARTİDEN ADAY?
Türkiye İşçi Partisi’nin Hatay Belediye Başkan adayıdır.
HATAY'DA KİM ÖNDE?
Anlık olarak gelen verilere göre Hatay'da açılan sandık oranı %1,43.
Mehmet Öntürk ilk açılan sandık verilerine göre şu an %43,92 oy alırken Lütfü Savaş % 40,66 oy aldı. İYİ Parti'den Nüsret Cömert ise %6,9 oy aldı.
Kaynak: TGRT Haber