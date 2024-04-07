Titanik filmi 1997 yılında çekildi

07 Nisan 2024 20:59 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 21:07

1997 yılında çekimi gerçekleşen Amerikan yapımlı Titanik filmi, sürekli olarak izlenenler arasında yer aldı. Leonardo DiCaprio'nun Jack Dawson rolünü oynadığı filmin hikayesi gerçek mi araştırıldı.

Film, Titanic'in batışından esinlenerek ve kurgulanmıştır. Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet başrolde yer alıyor ve günümüzde halen gündemde yer alıyor.

RMS Titanic'in enkazından kalanlar 1995 yılında görüntülendi. 1996 senesinde olan sahnelerde geminin gerçek hali yer alırken enkaz sahneleri Akademik Mstislav Keldış gemisinde çekildi.

Geminin bir benzeri de Meksika'daki Rosarito Beach kentinde inşa edidi ve batış anını görüntülemek amacıyla maketler ve bilgisayar ürünü görüntüleri kullanıldı.

Filmin oyuncu kadrosu ise şöyle:

Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Victor Garber, Bernard Hill, Jonathan Hyde.