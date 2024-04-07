Titanik gemisinde 1.514 kişi öldü

07 Nisan 2024 23:00 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 23:06

1997 senesine çekimi yapılan Amerikan yapımlı filmde ele alınan Titanik gemisi hakkında araştırılanlar arasında kaç kişi öldü, ne zaman ve nereden nereye giderken battı soruları yer aldı.

Gemide ortalama 2,224 kişi vardı ve 1.514 kişi hayatını kaybetti.

14 Nisan 1912 Pazar günü saat 23:40'da buzdağına çarpmasının ardından 2 saat 40 dakika sonra battı. Geminin kapasitesi 3.547 kişiydi fakat filikaların toplam kapasitesi 1.178 kişiydi.

Titanik filmi, Titanic'in batışından esinlenerek ve kurgulanmıştır. Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet başrolde yer alıyor ve günümüzde halen gündemde yer alıyor.

RMS Titanic'in enkazından kalanlar 1995 yılında görüntülendi. 1996 senesinde olan sahnelerde geminin gerçek hali yer alırken enkaz sahneleri Akademik Mstislav Keldış gemisinde çekildi.

Geminin bir benzeri de Meksika'daki Rosarito Beach kentinde inşa edidi ve batış anını görüntülemek amacıyla maketler ve bilgisayar ürünü görüntüleri kullanıldı.

Geminin batışının ele alındığı filmde yer alan oyuncuların isimleri: