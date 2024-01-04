Tiyatro severler 2024 yılında AKM’de olacak

04 Ocak 2024 17:42 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 17:43

Atatürk Kültür Merkezi konuya dair açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Zafer Algöz'ün yönettiği ve Timur Selçuk'un müzikleri ile seyirciyle buluşan, 1970'li yılların sonlarındaki toplumsal değişim ve ekonomik sıkıntıları İnsaf Hanım ile kızı Gülsün'ün yaşamı üzerinden aktaran "Rumuz Goncagül", 5-6 Ocak saat 20.00'de AKM Tiyatro Salonu'nda sahnede olacak.

SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ 23 OCAK'TA

Shakespeare'in yazıp Berna Moran'ın çevirdiği ve Okan Bayülgen'in yönetmiş olduğu "Richard" oyunu ise 7 Ocak saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyicinin karşısında olacak. Bununla birlikte Ragıp Ertuğrul, ve Gökay Genç'in yazdığı, beste ve müziği Burhan Şeşen ile Gökhan Şeşen'e ait "Tangopera" ise Elif Erdal'ın yönetiminde 12-13 Ocak saat 20.00'de AKM Tiyatro salonunda sahnelenecek.

Bu oyunların yanında 14 Ocak akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda "Film on the Stage", AKM Tiyatro Salonu'nda ise "Timsah Ateşi" oyunu sahnelenecek. Johnna Adams'ın yazdığı "Gidion'ın Düğümü" 19 ve 20 Ocak'ta saat 20.00'de, 21 Ocak'ta da saat 15.00'te AKM Tiyatro Salonunda izleyiciyle buluşacak.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın klasik eseri "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" ise 23 Ocak akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyicisini bekliyor olacak. "Şakşakçılar" oyunu 29 Ocak, "Hamiyet Müzikali" 8 Şubat akşamı, "Veda" 1 Mart akşamı AKM Tiyatro Salonu'nda, "Amadeus" 13 ve 25 Şubat akşamı, Aydınlıkevler ise 5 Mart akşamı Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenecek.