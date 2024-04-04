TL ile alışveriş yapabileceğiniz Meis Adası'nda bir günde gezilecek yerler

04 Nisan 2024 13:30 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 14:40

Kapıda vizeyle girebileceğiniz Kos Adası’nda bir gün! Kos Adası’nın gezilecek yerleri ve denenmesi gereken lezzetleri

Kapıda vizeyle girebileceğiniz Kos Adası’nda bir gün! Kos Adası’nın gezilecek yerleri ve denenmesi gereken lezzetleri

1 günde gezebileceğiniz Midilli Adası’nda gezilecek yerler, tadabileceğiniz lezzetler! Yunanistan’ın en büyük üçüncü adası olan Midilli Adası’nda bir gün

1 günde gezebileceğiniz Midilli Adası’nda gezilecek yerler, tadabileceğiniz lezzetler! Yunanistan’ın en büyük üçüncü adası olan Midilli Adası’nda bir gün

Antalya’ya 2 km uzaklıkta olan Meis Adası yaz mevsimi yaklaştıkça Yunanistan Adaları’nın araştırılan yeri olmaya başlandı. Meis Adası’na dair merak ettiğiniz her şey haberimizde yer almaktadır. Meis Adasında bir gün nasıl geçirilir, adada kaç gün kalma izni var?

MEİS ADASI HAKKINDA

Kapıda vize imkanıyla Yunanistan sınırlarında 60 euro karşılığında alacağınız vize ile adaya 7 gün giriş izni veriliyor. Antalya’nın Kaş ilçesinden yıl boyunca düzenlenen feribot seferleriyle ulaşım sağlayabilirsiniz. Kıyıları girintili çıkıntılı olan bu adaya yalnızca doğu kıyısından giriş yapılabiliyor. Kültür gezisi ve deniz tatili yapmak isteyenler yaz aylarında bu adaya ziyaret edebilir. On iki adaların en küçüğü olan Meis Adası’nın gezilecek yerlerine gelecek olursak şöyle anlatalım.

MEİS ADASI’NDA GEZİLECEK YERLER

MAVİ MAĞARA

Tekne gezisi ile mavinin büyüsüne kapılacağınız bu mağaraya fotoğraf tutkunları bayılacaktır. Hakim rengin mavi olduğu mağarada aralardan sızan güneş ışıklarıyla sizi büyüleyecek Mavi Mağara’yı kesinlikle görmeniz gerekmektedir.

AYA YORGİ ADASI

Meis Adası’nın sembolü olan Aya Yorgi Adası, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini adeta büyülemektedir. Mavi Mağara gezisinden sonra Aya Yorgi Adası’na mutlaka uğramalısınız.

SAİNT-GEORGE MANASTIRI

Tepedeki Saint-George Manastırı’na ulaşmak için 400 taş merdiveni aşmanız gerekmektedir. Yaz aylarında çok yorucu olsa bile tepeye ulaşıp bu manastırı gördüğünüzde buna değdiğini anlayacaksınız. Fotoğraf tutkunları buradan kısa zamanda ayrılmak istemeyecektir. Bizans Mimarisi’ni yaşatacak olan manastıra giriş ücretsizdir.

LİKYA MEZARI

Kaya Mezarı konusunda örnek olan mezarda Likya’nın en üst sınıf kişilerinin gömülü olduğu söyleniyor. Mağara görüntüsü olan mezar 4.yüzyıldan günümüze kadar ulaşmaktadır. Girişi ücretsiz olan bu mezarlığı haftanın her günü ziyaret edebilirsiniz.

KIZIL KALE

Eski bir kalenin üzerine inşa edilen Kızıl Kale ismini tepesindeki alanın renginden almaktadır. Yürüyerek kolayca ulaşım sağlayabileceğiniz bu kale enfes bir manzaraya sahiptir. Ziyaretlerinizde eski taş kalıntılarıyla karşılaşabilirsiniz.

MANDRAKİ PLAJI VE LİMANI

Adanın kalbini oluşturan Mandraki Limanı küçük olmasına karşın görselliğiyle etkileyici bir limandır. İkonik fotoğraflarda bu limanın fotoğrafını görmüş olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Rüzgarın olmadığı sessiz ve sakin olan plaj biraz taşlık olmasına rağmen denizinin temiz, karşısında kale manzarası bulundurması sebebiyle ilgi çeken bir yerdir.

VİSİT KASTELLORİZO KÖYÜ

Günlük gezintilerinize eklemeniz gereken Visit Kastellorizo Köyü otantik olması ve denize kıyısı olması sebebiyle çok ziyaret edilen bir köydür. Rengarenk boyanmış evler bu köyü eşsiz kılmaktadır. Aynı zamanda çamurunun şifalı olduğuna inanılan bu köye sırf çamuru için bile binlerce turist ağırlıyor.

MEİS ADASI GÜNÜBİRLİK GEZİLİR Mİ?

Meis Adası oldukça küçük bir ada olduğundan tamamını gezmek bir gününüzü hatta birkaç saatinizi alabilir. Günübirlik gezileriniz için eklemeniz gereken yerler arasındadır.

MEŞHUR LEZZETLERİ NELER?

Gittiğinizde tatmanız gereken meşhur lezzetleri olan soğan dolması, katoumar tatlısı ve nohutlu böreğini sizlere tavsiye ederiz.

ADADA TÜRK LİRASI GEÇİYOR MU?

Kaş’tan gelen turistler ile canlanan bu adada kafe, restoran ve dükkanlarda TL ile ödeme yapılabilmektedir.

MEİS ADASINDA KAÇ KİŞİ YAŞIYOR?

Yaz aylarında turistlerle beraber nüfusu artan Meis adasının nüfusu 2000 yılında yapılan sayımlara göre 406 kişidir. Küçük olması ve az nüfusu sayesinde oldukça sevimli bir adadır.