Togg'un yeni sedan modeli T10F ne zaman satışa çıkacak? T10F özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

09 Ocak 2024 00:32 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 00:32

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı 2024'te Türkiye'nin otomobili Togg'un yeni sedan modeli T10F görücüye çıktı. Yeni model tanıtıldıktan sonra özellikleri, fiyatı, ne zaman satışa çıkacağı herkes tarafından merak edildi. İşte detaylar…

TOGG T10F ÖZELLİKLERİ NELER?

Togg T10F, uzaktan aldığı güncellemelerle sürekli olarak kendini geliştiren sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst düzeye çıkarıyor. Euro NCAP’in tüm testlerinden 5 yıldız alacak şekilde tasarlandığı belirtilen T10F, güçlü ve oldukça dayanıklı bir altyapıya sahip.

Otomobilin sürücü güvenliği özellikleri arasında yedi adet hava yastığı, trafik işareti algılama sistemi, dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı bulunuyor. T10F ayrıca, “yoğun trafik pilotu” asistan özelliği ile ön plana çıkıyor.

Bu özellik, sadece V2 donanım seviyesine sahip cihazlarda aktif olacak ve kullanıcılara 15 km/s hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırma imkanı sunacak. Gelişmiş sürüş destek sistemleri arasında çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, elektronik denge kontrolü ve otomatik park asistanı gibi özellikler de yer alıyor.

TOGG T10F NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Togg T10F’in dış tasarımında ise ön panele monte edilmiş uzun, ince dönüş göstergeleri ve ‘bumerang’ şeklindeki gündüz farları dikkat çekiyor. Ön kısımda bağımsız MacPherson ve arka kısımda tamamen bağımsız entegre çok bağlantılı süspansiyon, aracın sportif ve dinamik tutuşunu destekleyerek sürüş keyfini en yüksek seviyeye çıkarıyor. T10F modelinin 2024 yılının sonunda satışa çıkması ve 2025 yılında teslimatının başlaması bekleniyor.