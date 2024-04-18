Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi (AFAD son depremler)

18 Nisan 2024 18:19 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 18:22

18 Nisan Perşembe günü sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremin büyüklüğünü ve nerede olduğunu araştırmaya başladı. AFAD, bugün Tokat'ta olan sarsıntının detaylarını açıkladı.

Bugün Sulusaray'da 5.6 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. Derinliği 5.9 olarak açıklanırken deprem 18.11'de oldu.

Kandilli Rasathanesi aracılığıyla bugün meydana gelen tüm depremlerin saat kaçta olduğuna ulaşabiliyoruz. Kahramanmaraş, Van, Muş, Çanakkale, Mersin'de olan sarsıntıların bilgileri...

SON VERİLER İÇİN TIKLAYINIZ