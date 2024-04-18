18 Nisan 2024 18:19 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 18:22
Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi (AFAD son depremler)
18 Nisan günü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde sorularına cevap aradı. Kandilli Rasathanesi son verilerine göre bugün meydana gelen depremin detayları...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
18 Nisan Perşembe günü sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremin büyüklüğünü ve nerede olduğunu araştırmaya başladı. AFAD, bugün Tokat'ta olan sarsıntının detaylarını açıkladı.
Bugün Sulusaray'da 5.6 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. Derinliği 5.9 olarak açıklanırken deprem 18.11'de oldu.
Kandilli Rasathanesi aracılığıyla bugün meydana gelen tüm depremlerin saat kaçta olduğuna ulaşabiliyoruz. Kahramanmaraş, Van, Muş, Çanakkale, Mersin'de olan sarsıntıların bilgileri...
Kaynak: TGRT Haber