Topkapı Sarayı bayramın ilk günü 10.00-17.00, ikinci ve üçüncü günü ise 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak

10 Nisan 2024 12:27 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 12:40

Ramazan Bayramı tatilinde müzeleri ve sarayları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında ziyaret saatlerini sorgulatıyor. Özellikle Topkapı Sarayı'nın bayramda açık olup olmadığı merak ediliyor. Topkapı Sarayı bayramda bütün günler açık olacak. Detaylar, haberimizdedir.

BAYRAMDA TOPKAPI SARAYI AÇIK MI?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar Başkanlığı bünyesindeki müzeler Ramazan Bayramı boyunca açık olacak.

Topkapı Sarayı da Ramazan Bayramı boyunca açık olacak.

TOPKAPI SARAYI'NIN RAMAZAN BAYRAMINDA ZİYARET SAATLERİ NEDİR?

Topkapı Sarayı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü (10 Nisan) 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günü (11-12 Nisan) ise normal ziyaret saatlerinde yani 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek.

TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA ÜCRETLİ Mİ?

Bayramda Topkapı Sarayı'nın ücretsiz olacağına dair bir açıklama bulunmuyor. Topkapı Sarayı'nın biletleri ise yerli ziyaretçi için 250 TL, Yabancı Ziyaretçi için ise 1500 TL'den satılıyor. İndirimli bilet ise 75 TL'den satışa sunuluyor. Topkapı Sarayı'nın da bazı bölümleri haricinde müze kart geçerlidir.