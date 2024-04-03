Torbalı Belediye Başkanı CHP'den Övünç Demir oldu

03 Nisan 2024 17:46 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:56

Türkiye, 31 Mart günü 5 yıl boyunca görev yapacak kişileri seçti. İzmir'in Torbalı ilçesinde kazanan adayın hangi partiden olduğu da merak edilmişti. Seçimde kazanan isim Övünç Demir oldu. Yüzde 45.76 oy oranı ile kazanan Övünç Demir'in hayatına dair bilgileri derledik.

1984 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlamasının ardından siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi'nde başladı.

2021 ve 2023 yılları aralığında Torbalı İlçe Başkanlığı görevini yerine getirdi. Siyasi kariyerine Gençlik Kolları'nda başlamasının ardından il delegeliği ve kurultay delegeliği görevlerini yerine getirdi.

Övünç evli ve 2 çocuk sahibidir.