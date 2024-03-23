Toruna fitre verilir mi, kimlere verilmez?

23 Mart 2024 15:24 - Güncelleme : 23 Mart 2024 15:27

Kimlere fitre verilir, kimlere verilmez araştırılanlar arasında yer aldı. Eğer fakir ise kardeşe, abiye, teyzeye fitre verilebilir fakat maddi durumu yetersiz değilse verilmemesi gerekir. İşte Dinimiz İslam'da yer alan bilgliler...

TORUNA FİTRE VERİLİR Mİ?

Toruna eğer maddi durumu yetersiz ise fitre verilir. Maddi durumu yetersiz olan ve ihtiyacı olan kişilere verilmelidir. Akrabaya verilmezi uygun görülmemektedir.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Mübarek Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü bitecek.

BUGÜN ORUCUN KAÇINCI GÜNÜ?

23 Mart günü, orucun 13. günüdür.

LAZER EPİLASYON ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken lazer epilasyona gitmek orucu bozmaz. Eğer lazerde iğne kullanılmıyorsa epilasyon yaptırılabilir.