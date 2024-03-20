20 Mart 2024 11:54 - Güncelleme : 20 Mart 2024 12:13

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Işık kirliliği çevreye nasıl zarar verir? Işık kirliliğini önlemenin yolları nelerdir? Işık kirliliği en çok nerede görülür?

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TSE damgası ürünün kalite ve güvenilir bir biçimde standartlara uygun olarak üretildiğini gösterir. İnsanlar bu damganın her üründe bulunup bulunmadığını merak ediyor. Peki TSE damgası hangi ürünlerde olur? TSE damgası her üründe olur mu? TSE damgası olmazsa ne olur?

TSE DAMGASI HANGİ ÜRÜNLERDE OLUR?

Türkiye Standartları Enstitüsü tarafından kontrol edilen ve testlerden geçirilen ürünlerin güvenilir olması durumunda TSE damgası vurulmaktadır. Bu kapsamda ürünün güvenilir olduğu belirtilmektedir. TSE damgasının yer aldığı ürün kategorileri oldukça geniştir. İşte TSE damgasının yer aldığı ürün kategorileri:

Elektrik ve elektronik ürünler (Televizyon, buzdolabı, bilgisayar, şarj cihazı, oyun konsolları)

İnşaat malzemeleri (Tuğla, çimento, boya, fayans, kapı, pencere, demir)

Tekstil ürünleri (Kıyafet, kumaş, perde, halı, atkı, mont)

Gıda ürünleri (Süt, makarna, yoğurt, meyve suyu, çikolata, bal, zeytinyağı)

Kimyasal ürünler (Deterjan, sabun, diş macunu, deodorant, parfüm)

Oyuncaklar (Araba, bebek oyuncakları, bebek)

Tarım ürünleri (Gübre, pestisit, tohum)

Kişisel koruyucu donanımlar (Eldiven, gözlük, baret)

Hizmetler (Sertifika programları, danışmanlık hizmetleri, eğitim)

TSE DAMGASI HER ÜRÜNDE OLUR MU?

TSE damgası Türkiye Standartları Enstitüsü tarafından test edilen ve şu maddeleri karşılayan her üründe olur:

Güvenli ve kaliteli olan Belirli testlerden ve denetimlerden geçen Üretim aşamasında insan haklarına saygı gösterilen Sağlığa ve çevreye zarar vermeyen

TSE DAMGASI OLMAZSA NE OLUR?

TSE damgası bulunmayan ürünler Türkiye Standartları Enstitüsü tarafından test edilmeyen ürünlerdir. Yani bu ürünlerin üretim aşamalarının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir.